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Инспекторы ФСС неверно трактуют закон и урезают пособие по беременности

Читательница нашего форума, рассчитав сотруднице пособие по беременности и родам из МРОТ, обратилась за возмещением в ФСС. Но инспекторы фонда заявили, что расчет неверный.

Дело в том, что в течение расчетного периода сотрудница некоторое время работала по 4 часа в день. На этом сновании ФСС урезает ее пособие в 2 раза. Между тем по закону определение среднего заработка пропорционально отработанного времени при расчете из МРОТ предусмотрено лишь в ситуации, когда на момент наступления страхового случая застрахованное лицо работает на условиях неполного времени.

Запуталась я как считать пособие по БиР, если в 2015 и до августа 2016 у работницы было неполное раб. время (0,5 ст), потом перевели на новую должность на полный день и в конце августа 2017 она ушла в отпуск по БиР. Программа мне считает из МРОТ, в ФСС говорят, что т.к. неполное рабочее время, то МРОТ*0,5.

они запросили табели за 2015-2016 гг, увидели там 4 и говорят, что надо из 0,5 считать.

А как быть с тем, что полное время появилось в пяти месяцах расчетного периода?

- Fraxine

Участники обсуждения развеяли сомнения бухгалтера, отметив, что инспекторы ФСС заблуждаются.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «расчет БиР если в 2015 неполное раб. время». 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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