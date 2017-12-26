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Данные для расчета коэффициента Кц за ноябрь 2017 года

Утвержден коэффициента, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), за ноябрь 2017 года. Коэффициент применяется для расчета НДПИ при добыче нефти.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 62,15 долл. США за баррель (Российская газета от 15.12.2017 № 285 (7451); среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода – 58,9212; значение коэффициента Кц – 10,6442.

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