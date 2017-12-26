Не пропустите! Новые коды для 2-НДФЛ

При составлении справок 2-НДФЛ за 2017 год надо будет применять новые коды доходов и вычетов. Приказ от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@ зарегистрирован Минюстом и опубликован.

Добавлены четыре кода доходов и один код вычетов: