Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Не пропустите! Новые коды для 2-НДФЛ

При составлении справок 2-НДФЛ за 2017 год надо будет применять новые коды доходов и вычетов. Приказ от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@ зарегистрирован Минюстом и опубликован.

Добавлены четыре кода доходов и один код вычетов:

  • 2013 — сумма компенсации за неиспользованный отпуск
  • 2014 — сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
  • 2301 — Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
  • 2611 — сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации;
  • 3021 — сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях;
  • 619 — вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
10 мнений
Клерк
hub
, Белебей
При составлении справок 2-НДФЛ за 2017 год надо будет применять новые коды доходов и вычетов.
Как всегда(((( Вот нельзя же по нормальному - начать применять новые коды с 01.01.2018г. Ну если не успели вы их ввести в прошлом 2016 году, чтобы их в этом 2017 году использовали, так не вводите их фактически задним числом... ФНС если не успели во время ввести, так признайтесь в этом, накажите виновных и введите со следующего года, а не доводите людей до бешенства... Задним числом корректировать данные в доходах за целый год по сотрудникам и врагу не пожелаешь особенно если она сведена копейка в копейку.
ФНС если Вам нужны эти коды, так что их введение требуется срочно и не может быть отложено на 2018г., то пожалуйста предоставьте за свой ФНС счет предприятиям сотрудников, которые будут вносить изменения в коды доходов сотрудников за 2017г.
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
hub, в конце 2016 они тоже добавляли коды. Каждый год такой "подарок"!
Как 1С это поправит - вопрос? Если что-то придётся перепроводить, то 6-НДФЛ может слететь!
Или сначала 6-НДФЛ сделать, а потом уж 2-НДФЛ править?
Клерк
hub
, Белебей

Натали Б, Вы писали:

hub, в конце 2016 они тоже добавляли коды. Каждый год такой "подарок"!
Как 1С это поправит - вопрос? Если что-то придётся перепроводить, то 6-НДФЛ может слететь!
Или сначала 6-НДФЛ сделать, а потом уж 2-НДФЛ править?

 Мне кажется, что надежнее будет сдать 6-НДФЛ, а потом уже 2-НДФЛ. 6-НДФЛ очень не любит когда хронологию документов нарушают, а перепроведение тем более - или распроведение всех докуметов до нужного документа, корректировка документа и повторное массовое перепроведение(((((.

Про ежегодный подарок в курсе)))) То кодов подкинут, то размер вычетов в декабре изменят с применение с января текущего года)))). Видимо они своей властью и вседозволенностью упиваются. Надавать бы им хоть раз по рукам за такое как маленьким, чтобы думать начали головой, а не какими-то другими местами - "не успели ввести во время ваши проблемы ребята, нужно продумывать все хорошо заранее и отвечать за свои поступки, а не на других вещать проблемы пытаясь закрыть собственные косяки."

Клерк
ЛенаВ
, Санкт-Петербург
А куда в 2ндфл попадают 
2301 — Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией или 
  • 2611 — сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации;???
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
ФНС готовит новогодний «подарок» - новую справку 2-НДФЛ
 
Бухгалтерские новости
 
Пять новых кодов для 2-НДФЛ: проект приказа ФНС уже опубликован
 
Бухгалтерские новости
 
3 апреля 2017 года истекает срок представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
×
×