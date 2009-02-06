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Как направляют приложения к акту налоговой проверки

Согласно пункту 3.1 статьи 100 НК к акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки.

Поскольку приложения к акту налоговой проверки являются отдельными самостоятельными документами, их направление отдельно от акта налоговой проверки не противоречит положениям НК.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЕД-4-2/24861@ от 07.12.2017.

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