Как направляют приложения к акту налоговой проверки

Аноним

Аноним, Вы писали:Поверьте, те орги, что имеют огромущие обороты уже давно легализованы. Имеют ИП... Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?

Аноним

Какой простой ?!!!! Человек находится на рабочем месте, а не спит дома ночью. Если простой, то у ... Компания ищет способ поменьше платить сторожам, которые спят по ночам

Над.К никакой дополнительной финансовой нагрузки на бизнес не возникает, Ну вот неправда же. НДС всегда... Новшества-2018 по НДС на металлолом обсудили представители отрасли

Аноним

С нами ничего не будет - много ли мы зарабатываем? А вот с ними будет! Точнее, не ьудет, потому ч... Что с нами будет, если новое правительство все-таки решится на прогрессивную шкалу НДФЛ

Над.К Аноним, а председатель колхоза то чем Вас насмешил? Если бы в стране все жили так, как в его колх... Нас ждет утилизационный сбор за бытовую технику? Новые предложения Путина

Над.К Взносы, уплаченные в 2018 году не будут уменьшать налог 2017 года. Взносы уменьшают налог того пе... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

zemcovavv Такая мелочь.нашли на чем экономить.Миллиарды долларов вывозят самолетами и т.д. а тут у людей не... Компания ищет способ поменьше платить сторожам, которые спят по ночам

Аноним

У сторожей и так ставка мизерная и ту хотят урезать, смешно право, тогда лучше поменять сторожей ... Компания ищет способ поменьше платить сторожам, которые спят по ночам

Аноним

Здравствуйте!Скажите,пожалуйста, когда лучше оплатить 1% с суммы превышения предела в 300 тыс. ру... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

4276 4200 2555 7918 мошенники с авито Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Что то им делать же надо. Бизнес будут проверять чаще. А все потому, что бросают фирмы и не платят налоги

Аноним

Путин тоже не блистал в начале карьеры. А председатель колхоза руководит коллективом и вроде бы д... Нас ждет утилизационный сбор за бытовую технику? Новые предложения Путина

Аноним

щас вообще в тень уйдут. дэбилы рубите сук на котором сидели Бизнес будут проверять чаще. А все потому, что бросают фирмы и не платят налоги

Аноним

Господин Титов) Пока федеральное Правительство не возьмёт на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВО по пенсионному ст... Титов предлагает ввести новую форму бизнеса «ИП без права найма работников»

Аноним

Нужно исключить из оборота реальные деньги и перейти на безнал, налоги удерживать из начислений н... Что с нами будет, если новое правительство все-таки решится на прогрессивную шкалу НДФЛ

Аноним

А голосовать за нового кандидата, это за кого? За Ксению Анатольевну или за председателя колхоза?... Нас ждет утилизационный сбор за бытовую технику? Новые предложения Путина

Аноним

Так это с нас? или нам за черный и цветные металлы? Нас ждет утилизационный сбор за бытовую технику? Новые предложения Путина

Аноним

Поверьте, те орги, что имеют огромущие обороты уже давно легализованы. Имеют ИП и платят вмененку... Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?

Аноним

Здравствуйте! У меня вопрос!! Я увольняюсь с работы по состоянию здоровья,может ли меня заставить... Увольнение по состоянию здоровья

Аноним

Орги не берут чужое имущество и не злоупотребляют доверием. Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?

Аноним

Почитаешь-почитаешь и переедешь в Ульяновскую область! Приедешь, а вдруг очередные сказки? Где работодателей обязали предоставлять льготы сотрудницам с детьми

Аноним

frolova lena, Вы писали:А это уже история не про орга, а про мошенника. Не надо все путать. &nbs... Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?

Аноним

А работающим что?? Работай хоть на 60 тыс. в месяц, а прибавку с 01.08 получишь 244,47??? Или как? Как вырастут пенсии в 2018

бух2007 им придется начислять НДС, а про возмещение они не упоминают. у плательщиков УСН, например... Новшества-2018 по НДС на металлолом обсудили представители отрасли

Аноним

Авторы заметки не были на форуме, а перепечатали материал с сайтов "РУСЛОМ.КОМ" и "Русской стали"... Новшества-2018 по НДС на металлолом обсудили представители отрасли

mityai Хмм, текст опровержения поменяли? Ведь "не" там точно было.з.ы. посмотрел кэш гугла, и точно поме... Опровержение

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, цель формы не понятность и упрощение работы, а поборы штрафов и пеней в ... Новая форма 6-НДФЛ с 2018 года: что изменилось и когда сдавать

Аноним

Законом Хабаровского края от 30.09.2016 № 119 «О внесении изменений в отдельные закон... Льготы ветеранам труда — что нужно знать?

Аноним

Аноним, Вы писали:Не согласна с опровержением. Актион звонками своими просто замучил. Их уже откр... Опровержение

Аноним

И сама на себя штрафы накладывает..... С 1 февраля 2018 ФНС начнет отслеживать все платежи: Большой Брат в действии

Аноним

Кто же из своего кармана вынет денежку! ( относительно депутатов и министров) Что с нами будет, если новое правительство все-таки решится на прогрессивную шкалу НДФЛ

Аноним

Аноним, Вы писали:Елена_N, Вы писали:Маразм крепчал... Уровень бредовых требований уже зашкаливае... Кассовый чек на расходы надо выдавать уже сейчас?

ВаляЧел Коллеги, кому нужно - инсайдерская информация. Если вы напишите жалобу на конкретного инспектора ... Налогоплательщика обматерили в ИФНС