Узнайте, как вашу жалобу рассмотрели налоговики

На сайте ФНС России функционирует интернет-сервис «Решения по жалобам», напоминает налоговое ведомство.
Сервис предоставляет налогоплательщикам возможность просмотра в свободном доступе решений, вынесенных вышестоящими налоговыми органами по результатам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб).
Налогоплательщикам предоставляется возможность поиска решений по жалобам за определенный период времени по интересующим его реквизитам, в том числе таким, как: категория налогоплательщика, тема налогового спора, статья Налогового кодекса РФ.
В указанных решениях содержится правовая позиция налоговых органов по многим важным вопросам налогообложения, которая может быть учтена налогоплательщиками в своей деятельности при налоговом планировании и оценке предпринимательских рисков.
По мнению налоговиков, сервис повышает информационную открытость работы Федеральной налоговой службы России, а также вырабатывает единую правоприменительную практику.
Прелестный ресурс. Только моих жалоб, с начала года, по статье 93,1 отправлено было более 30. Ответ ресурса: "По данному запросу информации не найдено". То- же самое по 126ст.Фэйк это. Очередная ложь от ФНС.
"По мнению налоговиков, сервис повышает информационную открытость работы Федеральной налоговой службы России, а также вырабатывает единую правоприменительную практику" - было бы смешно, если бы не было так печально