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Узнайте, как вашу жалобу рассмотрели налоговики

На сайте ФНС России функционирует интернет-сервис «Решения по жалобам», напоминает налоговое ведомство.

Сервис предоставляет налогоплательщикам возможность просмотра в свободном доступе решений, вынесенных вышестоящими налоговыми органами по результатам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб).

Налогоплательщикам предоставляется возможность поиска решений по жалобам за определенный период времени по интересующим его реквизитам, в том числе таким, как: категория налогоплательщика, тема налогового спора, статья Налогового кодекса РФ.

В указанных решениях содержится правовая позиция налоговых органов по многим важным вопросам налогообложения, которая может быть учтена налогоплательщиками в своей деятельности при налоговом планировании и оценке предпринимательских рисков.

По мнению налоговиков, сервис повышает информационную открытость работы Федеральной налоговой службы России, а также вырабатывает единую правоприменительную практику.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
System OC
, Томск

Прелестный ресурс. Только моих жалоб, с начала года, по статье 93,1 отправлено было более 30.  Ответ ресурса: "По данному запросу информации не найдено".  То- же самое по 126ст.

 Фэйк это. Очередная ложь от ФНС.

"По мнению налоговиков, сервис повышает информационную открытость работы Федеральной налоговой службы России, а также вырабатывает единую правоприменительную практику" - было бы смешно, если бы не было так печально

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