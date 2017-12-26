Узнайте, как вашу жалобу рассмотрели налоговики

На сайте ФНС России функционирует интернет-сервис «Решения по жалобам», напоминает налоговое ведомство.

Сервис предоставляет налогоплательщикам возможность просмотра в свободном доступе решений, вынесенных вышестоящими налоговыми органами по результатам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб).

Налогоплательщикам предоставляется возможность поиска решений по жалобам за определенный период времени по интересующим его реквизитам, в том числе таким, как: категория налогоплательщика, тема налогового спора, статья Налогового кодекса РФ.

В указанных решениях содержится правовая позиция налоговых органов по многим важным вопросам налогообложения, которая может быть учтена налогоплательщиками в своей деятельности при налоговом планировании и оценке предпринимательских рисков.

По мнению налоговиков, сервис повышает информационную открытость работы Федеральной налоговой службы России, а также вырабатывает единую правоприменительную практику.