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Заполняете декларацию 3-НДФЛ? Посмотрите перечень типичных ошибок

Налоговики Пермского края провели анализ ошибок, допущенных при заполнении налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год, представленных налогоплательщиками.

Все ошибки собраны в файл в формате Excel (в файле два листа, обратите внимание).

Перечень, подготовленный Пермской УФНС, поможет сдать декларацию без проблем и споров с налоговыми органами.

 

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