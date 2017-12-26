Компания ищет способ поменьше платить сторожам, которые спят по ночам

В компании рабочая смена сторожей длится 24 часа, и соответственно часть смены выпадает на ночное время, за что положена доплата.

Однако это время – самое спокойное для сторожей. Ночью они практически не работают, а лишь смотрят телевизор и спят.

В этой связи у руководства возникла идея считать ночное время простоем по вине работодателя и оплачивать его не в повышенном размере, а наоборот – в пониженном (2/3 от тарифной ставки).

Такой идеей поделился читатель нашего форума.

Сторожа в гараже работают одни сутки через трое.Смена с 7ч до 7 ч.С 22 ч до 6 ч. им положена доплата за работу в ночное время. Фактически гараж закрыт с 23 ч до 6 ч и сторожа на рабочем месте смотрят телевизор, спят и т.д Вопрос : с 23ч до 6ч.возможно оплачивать работу как за простой по вине работодателя исходя 2/3 тарифной ставки ? - olyaRA

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Оплата за простой не по вине работника».