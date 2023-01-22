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Росстат утвердил новую форму отчета по рабочей силе

Росстат приказом № 839 от 19 декабря 2017 г. утвердил новую форму № 1 (рабочая сила).

К числу респондентов, обязанных сдавать этот отчет, относятся юридические лица всех форм собственности (по перечню, определенному, в установленном Росстатом порядке) основным видом экономической деятельности которых является:

  • добыча полезных ископаемых (раздел В);
  • обрабатывающие производства (раздел С);
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D);
  • водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е);
  • строительство (раздел F);
  • торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G);
  • транспортировка и хранение (раздел H);
  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I);
  • деятельность в области информации и связи (раздел J);
  • деятельность финансовая и страховая (раздел К);
  • деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L);
  • деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел М); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N).

Форма сдается один раз в год, в срок до 21 мая.

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