Росстат утвердил новую форму отчета по рабочей силе

Росстат приказом № 839 от 19 декабря 2017 г. утвердил новую форму № 1 (рабочая сила).

К числу респондентов, обязанных сдавать этот отчет, относятся юридические лица всех форм собственности (по перечню, определенному, в установленном Росстатом порядке) основным видом экономической деятельности которых является:

добыча полезных ископаемых (раздел В);

обрабатывающие производства (раздел С);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D);

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е);

строительство (раздел F);

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G);

транспортировка и хранение (раздел H);

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I);

деятельность в области информации и связи (раздел J);

деятельность финансовая и страховая (раздел К);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L);

деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел М); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N).

Форма сдается один раз в год, в срок до 21 мая.