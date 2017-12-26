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Таможня и ФНС договорились о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает представление результатов налоговым органам, если раскрытие такой информации не создаст угрозу причинения вреда интересам оперативно-розыскной деятельности.

К органам, имеющим право вести такую деятельность, относятся не только МВД, ФСБ и т.п., но и таможенные органы. Поэтому два ведомства, ФТС и ФНС, издали совместный приказ, прописывающий процедуру передачи сведений.

Результаты оперативно-розыскной деятельности направляются в налоговый орган в форме справки. Информация излагается без раскрытия способов, тактики и методики ее получения.

Налоговый орган не позднее 20 января и 20 июля направляет в таможенные органы, направлявшие сведения, информацию о ходе и результатах их использования до даты окончательной реализации соответствующих полномочий.

Ознакомиться с текстом совместного приказа от 20.11.2017 № ММВ-7-2/950@/1815 можно на Официальном интернет-портале правовой информации.

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