Куда организации платить земельный налог

Объектом налогообложения по земельному налогу признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введен земельный налог.

В соответствии с пунктом 3 статьи 397 НК земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.

Учитывая изложенное, организация, признаваемая налогоплательщиком земельного налога, уплачивает земельный налог в отношении земельного участка, признаваемого объектом налогообложения по земельному налогу, в бюджет того муниципального образования, на территории которого находится этот земельный участок.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-05-02/79165 от 29.11.2017.