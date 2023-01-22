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Заполнить без ошибок РСВ можно в «Налогоплательщик ЮЛ»

ФНС России расширила функционал программы подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчетности и расчетов по страховым взносам «Налогоплательщик ЮЛ». Доработка связана с изменением перечня оснований для признания расчета по страховым взносам непредставленным.

ФНС России обращает особое внимание, что с 1 января 2018 года при приеме расчета (уточненного расчета) по страховым взносам налоговый орган будет контролировать не только несоответствие сведений об исчисленных суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, но и несоответствие:

  • сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
  • базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины;
  • базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу;
  • сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу.

Письмом ФНС России от 13.12.2017 № ГД-4-11/25417@ доведены устанавливаемые на прием расчетов контроли и формулы.

Проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам можно с помощью программы проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER. В программу интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчет будет считаться непредставленным.

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