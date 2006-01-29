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В план счетов бюджетных учреждений внесли изменения

Минфин под конец года решил выпустить приказ с изменениями в план счетов бухучета бюджетных учреждений и инструкция по его применению. Приказ от 29.11.2017 № 212н официально опубликован вчера, 26 декабря.

Изменения в частности коснутся управляющих компаний - исключены некоторые счета, используемые ими.

Измененен также порядок отражения внутреннего перемещения объектов нематериальных и непроизведенных активов, правила отражения передачи произведенных вложений в объекты нефинансовых активов в рамках расчетов между головным учреждением, обособленными подразделениями (филиалами), при передаче государственным и муниципальным организациям.

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