В план счетов бюджетных учреждений внесли изменения

Минфин под конец года решил выпустить приказ с изменениями в план счетов бухучета бюджетных учреждений и инструкция по его применению. Приказ от 29.11.2017 № 212н официально опубликован вчера, 26 декабря.
Изменения в частности коснутся управляющих компаний - исключены некоторые счета, используемые ими.
Измененен также порядок отражения внутреннего перемещения объектов нематериальных и непроизведенных активов, правила отражения передачи произведенных вложений в объекты нефинансовых активов в рамках расчетов между головным учреждением, обособленными подразделениями (филиалами), при передаче государственным и муниципальным организациям.