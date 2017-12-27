После выборов ожидается реформа ПФР

В 2018 году уже в новом составе Правительства планируется обсудить преобразование ПФР в публично-правовую компанию — с возможностью инвестировать свободные деньги и копить резервы.

Новый правовой статус позволил бы ПФР стать более независимым от бюджета, дал бы возможность наращивать резервы и размещать их в активах компаний для получения дополнительной прибыли, поясняют эксперты, опрошенные РБК.

Идея статуса ППК для Пенсионного фонда обсуждается «как один из вариантов», подтверждает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, но в первую очередь, по его словам, важно ввести управление фондом на трехсторонней основе — с участием государства, представителей организаций профсоюзов и работодателей.



Законопроект о трехстороннем управлении был подготовлен Пенсионным фондом, но не смог выйти за пределы межведомственного согласования, сообщил глава фонда Антон Дроздов.

«Была идея сформировать орган управления фондом над исполнительным органом в виде системы на основе трех сторон: представители работников, работодателей и государства. Такой законопроект мы несколько лет назад подготовили, но потом появились разные предложения (как раз вот этих сторон) о том, чтобы фонд имел большую самостоятельность и большую автономность от бюджета в части страховых взносов. И здесь стали возникать сложности, поскольку появились вопросы права собственности на эти взносы и так далее. Нам пока не удалось договориться в том числе с этими сторонами о всех нюансах этого разделения, поэтому дискуссия продолжится в следующем году», — сказал Дроздов.