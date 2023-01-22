Доля убыточных организаций в России в январе-октябре 2017 года составила 28,8%

Доля убыточных организаций в России в январе-октябре 2017 года выросла на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 28,8%, сообщил Росстат.

Сальдированный финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) российских организаций (не включая субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения) в действующих ценах составил 8,47 трлн руб

При этом 33 тыс. организаций получили прибыль в размере 9,81 трлн руб., и еще 13,5 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,34 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (8,94 трлн руб.) сальдированный финансовый результат российских компаний снизился на 5,3%.