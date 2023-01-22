Росстат обязали уведомлять малый бизнес о формах сдаваемой отчетности

Правительство решило облегчить жизнь бизнесу и изменило порядок статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановление от 26 декабря 2017 года №1649 внесло поправки в Правила проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов МСП.

Установлен срок утверждения форм федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП и указаний по их заполнению – до 1 августа текущего календарного года.



Введено положение, согласно которому внесение изменений в эти формы допускается не ранее чем через три года после их утверждения Росстатом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Росстат должен уведомлять субъекты МСП о проведении в отношении их деятельности выборочного статистического наблюдения с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или других средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления.



Кроме того, уточнено положение, согласно которому Росстат должен обеспечивать субъекты МСП, которые подлежат выборочному статистическому наблюдению, бланками форм федерального статистического наблюдения. Такие бланки могут быть предоставлены по запросу.

Исключено положение о специализированных формах федерального статистического наблюдения за деятельностью сельскохозяйственных микропредприятий. Они будут отчитываться также, как и остальные микропредприятия