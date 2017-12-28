Минфин предложил считать майнинг предпринимательством

Аноним

налоговики обобрали до нитки пенсию получил 11000 руб налоги прислали 16000 руб за дом щитовой 5н... Самые крупные проколы проектов налоговиков-2017

Аноним

Аноним, Вы писали:Господин Титов) Пока федеральное Правительство не возьмёт на себя ОБЯЗАТЕЛЬСТВО... Титов предлагает ввести новую форму бизнеса «ИП без права найма работников»

yante Аноним, Вы писали:Добрый день! А если ИП применяет льготную ставку 0%, можно ли посавить к возмещ... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

418260002457691 втб 24 мошенники с вк Как можно найти мошенника по номеру карты?

Лёнка Я не поняла. Я ничего не меняла, но экран на форуме выглядит как то лысо. чего то не хватает слев... «Клерк» отключает надоедливую рекламу

Аноним

Аноним, Вы писали:Зато сколько эти НЕДОработники получают. И им по фигу на ваши претензии. Б... Самые крупные проколы проектов налоговиков-2017

Аноним

Аноним, Вы писали:пришло 100 платежей по безналу в день в разное время, как пробивать ? нанимать ... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

Абсолютно некорректная статья! Автор не отличает кассу главную от операционной!Вот представьте си... Онлайн-ККТ и оформление возврата товара: как избежать штрафа

Аноним

Добрый день! А если ИП применяет льготную ставку 0%, можно ли посавить к возмещению страховые взн... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

Над.К, Вы писали:Думаю, таких налоговиков надо уличать в их тупости сразу же, на месте Зако... Кассовый чек на расходы надо выдавать уже сейчас?

Аноним

Над.К, Вы писали:НДС всегда кто-то платит. Обычно конечный покупатель. Вы совершенно правы: ... Новшества-2018 по НДС на металлолом обсудили представители отрасли

Аноним

В компании НГСК такой ужас творился!! Туда им и дорога! Новое громкое дело о неуплате 1 млрд налогов

Аноним

Только подключение к инету, электричество и прочее для них резко подорожают. Плюс взносы. Минфин предложил считать майнинг предпринимательством

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Налога не было. Теперь он будет. При этом "никакой дополнитель... Новшества-2018 по НДС на металлолом обсудили представители отрасли

Аноним

почему? налоги как и всем Минфин предложил считать майнинг предпринимательством

Storn И положить им налог в 70% Минфин предложил считать майнинг предпринимательством

Аноним

Так майнинг и является предпринимательством. Минфин предложил считать майнинг предпринимательством

Аноним

Аноним, Вы писали:Как сдать корректировочный расчет если не верно указано отчество ,как дел... Расчет по страховым взносам (РСВ) за 1 квартал 2017 года: пример заполнения

Аноним

Веду учёт в нескольких организациях. Четыре ООО на ОСНО за последние полгода:1 - 9 требовани... Бухгалтеры считают, сколько требований им пришло из ИФНС в этом году

Натали Б К сожалению, из-за маленьких списаний люди не бегают по судам, а из этих "копеек" в масштабах стр... Самые крупные проколы проектов налоговиков-2017

Аноним

Да позорище нашему правительству! Не долги прощайте , а повысьте пенсию по старости людям , чтобы... Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

yante Аноним, Вы писали:Итак, официальный доход семьи за три года - "менее 4 млн". Видимо, на это и жил... С сотрудницы ИФНС взыскали 1,4 млн. рублей неизвестных доходов

Аноним

уже что-то разумное, на таких условиях, я опять открою ип Титов предлагает ввести новую форму бизнеса «ИП без права найма работников»

Аноним

Зато сколько эти НЕДОработники получают. И им по фигу на ваши претензии. Самые крупные проколы проектов налоговиков-2017

natalisa51 Ну всё понятно. Это нас подводят к налогу по безработице. На Украине он есть, в ЕС то... Для россиян предложили ввести гарантированный доход