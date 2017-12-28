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Минфин предложил считать майнинг предпринимательством

Минфин РФ предусмотрел в законопроекте о криптовалютах налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности, заявил журналистам в кулуарах Общественного совета при Минфине РФ замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года, пишет РИА Новости.

«Мы называем это предпринимательской деятельностью, следовательно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица», — сказал Моисеев.

«Если индивидуальный предприниматель — один налог, если юрлицо — другой. Это ничем не отличается от предпринимательской деятельности», — указал чиновник.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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