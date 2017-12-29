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Как заполнить платежку на госпошлину без ИНН и УИН

При перечислении в бюджетную систему РФ госпошлины за совершение юридически значимых действий в случае незаполнения реквизитов ИНН и УИН следует указать адрес физлица.

В случае отсутствия у плательщика - физлица ИНН и УИН, указание в распоряжении о переводе денежных средств иного идентификатора сведений о физлице является обязательным.

В качестве иного идентификатора сведений о физлице может использоваться СНИЛС; серия и номер документа, удостоверяющего личность; серия и номер водительского удостоверения; серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства; а также иные идентификаторы сведений о физлице, применяемые в соответствии с законодательством РФ.

В случае отсутствия УИН в реквизите «Код» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ноль ("0").

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/72551 от 03.11.2017

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