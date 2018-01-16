Когда надо менять договор о создании КГН при реорганизации участника группы

Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков может быть изменен.

Так, стороны договора о создании КГН обязаны внести изменения в указанный договор в случае принятия решения о реорганизации (в форме слияния, присоединения, выделения и разделения) одной или нескольких организаций - участников КГН.

В то же время в случае, если указанное присоединение или выделение не приводит к изменению состава участников или правоотношений участников в рамках договора о создании КГН, внесения изменений в указанный договор не требуется.

При реорганизации участника КГН реорганизованные организации подлежат обязательному включению в состав этой группы, если они соответствуют условиям, предусмотренным для участников КГН статьей 25.2 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-12-11/3/84024 от 08.12.2017.