Бухгалтеры & инспекторы ФНС: кто чаще ошибается

На нашем форуме разгорелся спор между бухгалтерами и сотрудницей налоговой инспекции, которая несмотря на все разногласия, призывает жить дружно.

ИФНС следит за тем, чтобы существующие формулы контрольных соотношений соблюдались. От бухгалтеров требуется правильно заполнять декларации, однако они периодически допускают какие-то неточности, в связи с чем инспекторам приходится истребовать пояснения. Примерно 40% деклараций заполнены неверно (по данным налоговиков).

давайте правильно заполнять декларации, сдавать их в установленный срок и платить налоги в срок на правильные КБК, и все будет нормально. А сейчас к сожалению приходится целыми днями пояснять как заполнить 210 или 290 строку в декларации по налогу на прибыль. И инспекторов бы было меньше и бюджету выгода. - inola

Сотрудница ИФНС рассказала клеркам, на какие ошибки бухгалтеров обращают внимание инспекторы:

в РСВ указаны неверные СНИЛСы сотрудников;

в приложении 3 РСВ указана одна сумма начисленной зарплаты, а в разделе 1 в целом по организации другая;

в приложении 1 декларации по налогу на прибыль указана выручка от реализации покупных товаров, а в приложении 2 указываются расходы связанные с реализацией товаров собственного производства;

выручка в форме 2 не сходится с оборотом по расчетному счету при отсутствии дебиторской задолженности как на начало, так и на конец года.

Присоединиться к дискуссии можно в теме форума «Маразм крепчал. Налоговая ЖЖЕт».

Отметим, бухгалтеры далеко не всегда настроены враждебно к налоговикам и признают, что основная масса требований имеет под собой реальную основу. То есть нельзя утверждать, что абсолютно все требования, присылаемые из ИФНС, являют собой образец странности.

Одна из наших давних читательниц призывает бухгалтеров относиться по-человечески к инспекторам ФНС и тогда работать будет легче.

Бухгалтеры & инспекторы ФНС: давайте жить дружно