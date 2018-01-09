Будьте внимательны! В Подмосковье изменены ОКТМО

Вот и наступил Новый год, пора браться за работу. Бухгалтерам, работающим с организациями и ИП Московской области следует иметь ввиду, что в некоторых муниципальных образованиях изменены ОКТМО.
С 1 января 2018 года все налоги, сборы и взносы платятся на новые коды в следующих городских округах Подмисковья:
- Зарайск – 46729000
- Красногорск – 46744000
- Луховицы – 46747000
- Люберцы – 46748000
- Павловский Посад – 46759000
- Руза – 46766000
- Истра – 46733000
- Коломенский – 46738000
- Наро-Фоминск – 46750000
- Ступино – 46776000
- Чехов – 46784000
- Шатура – 46786000
Обратите внимание, что новые ОКТМО используется даже если вы платите налоги и взносы за прошлые периоды!
Управление ФНС Московской области предупреждает, что указание некорректного кода ОКТМО приведет к отнесению платежа к категории «невыясненных» поступлений, потребует дополнительных действий по его уточнению.