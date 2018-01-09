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Будьте внимательны! В Подмосковье изменены ОКТМО

Вот и наступил Новый год, пора браться за работу. Бухгалтерам, работающим с организациями и ИП Московской области следует иметь ввиду, что в некоторых муниципальных образованиях изменены ОКТМО.

С 1 января 2018 года все налоги, сборы и взносы  платятся на новые коды в следующих городских округах Подмисковья:

  • Зарайск – 46729000
  • Красногорск – 46744000
  • Луховицы – 46747000
  • Люберцы – 46748000
  • Павловский Посад – 46759000
  • Руза – 46766000
  • Истра – 46733000
  • Коломенский – 46738000
  • Наро-Фоминск – 46750000
  • Ступино – 46776000
  • Чехов – 46784000
  • Шатура – 46786000

Обратите внимание, что новые ОКТМО используется даже если вы платите налоги и взносы за прошлые периоды!

Управление ФНС Московской области предупреждает, что указание некорректного кода ОКТМО приведет к отнесению платежа к категории «невыясненных» поступлений, потребует дополнительных действий по его уточнению.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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