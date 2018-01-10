Работающую фирму исключили из ЕГРЮЛ

Компания работает, исправно платит налоги и вдруг неожиданно обнаруживает, что в ЕГРЮЛ ее больше нет – исключена из-за юрадреса.

Такая история приключилась с читателем нашего форума.

Наше ООО исключили из ЕГРЮЛ, по причине не соответствия юрадреса. Хотя мы"живая" фирма, работающая и платящая налоги. Сейчас мы на ОСНО. Означает ли это, что раз нас "вычеркнули", мы можем спокойно не платить ни НДС за 4 кв., ни прибыль, ни соцвзносы, раз мы уже не в ЕГРЮЛ? Или возможны санкции непосредственно на директора?

От налоговой не прятались. На все их письма по ТКС исправно отвечали. А вот на тебе! 46 ФНС нас влегкую выкинула. Москва.

И что делать? Регить новую фирму? - Аноним

Поделиться своим мнением по вопросу выхода из данной ситуации можно в теме форума «Вопрос по «пропавшим» налогам».

Участники обсуждения советуют обратиться с жалобой в УФНС, а затем в суд.