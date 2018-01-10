Отчетность по НДФЛ представляет правопреемник реорганизованного юрлица

С 1 января 2018 года независимо от формы реорганизации правопреемнику необходимо подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное юридическое лицо, если оно само не сделает этого.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ, сообщает УФНС Архангельской области.

В случае неисполнения обязанности реорганизованной (реорганизуемой) организацией до момента завершения процедуры, справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ подлежат представлению правопреемником в налоговый орган по месту своего учета.

При наличии нескольких правопреемников обязанность каждого из них по представлению документов в налоговый орган определяется на основании передаточного акта или разделительного баланса.