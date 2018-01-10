Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Отчетность по НДФЛ представляет правопреемник реорганизованного юрлица

С 1 января 2018 года независимо от формы реорганизации правопреемнику необходимо подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное юридическое лицо, если оно само не сделает этого.

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ, сообщает УФНС Архангельской области.

В случае неисполнения обязанности реорганизованной (реорганизуемой) организацией до момента завершения процедуры, справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ подлежат представлению правопреемником в налоговый орган по месту своего учета.

При наличии нескольких правопреемников обязанность каждого из них по представлению документов в налоговый орган определяется на основании передаточного акта или разделительного баланса.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Не пропустите! Новые коды для 2-НДФЛ
 
Бухгалтерские новости
 
Неверный ОКТМО: как исправить ошибку в отчетности по НДФЛ
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)