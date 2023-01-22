Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

По каким соотношениям налоговики проверят РСВ за 4 квартал 2017

ФНС опубликовала письмо № ГД-4-11/27043@  от 29.12.2017 г. с новыми контрольными соотношениями к Расчету по страховым взносам (форма КНД-1151111).

Это уже третья версия контрольных соотношений, предудыщая была направлена Письмом ФНС России от 30.06.2017 N БС-4-11/12678@.

Новые соотношения будут применять уже к отчету за 2017 год.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Составление и сдача отчетности»
Бухгалтерские новости
 
Заполнить без ошибок РСВ можно в «Налогоплательщик ЮЛ»
 
Бухгалтерские новости
 
В 2018 году при проверке РСВ будут применяться новые контрольные соотношения
 
Бухгалтерские новости
 
ИП без работников не должен сдавать расчет по страховым взносам
 

Посетить семинар по теме «Составление и сдача отчетности»

Все семинары по теме Составление и сдача отчетности