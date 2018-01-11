Банкротство не решит проблемы граждан, уклоняющихся от уплаты налогов

Налоговики Мурманской области обратили внимание на то, что с каждым днем в сети Интернет, а также в различных СМИ появляется все больше объявлений, в которых гражданам обещают при помощи процедуры банкротства «избавиться от всей накопившейся задолженности по закону», другими словами «списать все их долги».

Однако арбитражные суды не делают поблажек для граждан, пытающихся с помощью процедуры банкротства уклониться от исполнения обязательств перед государством, получив тем самым несправедливое преимущество по отношению к добросовестным налогоплательщикам.

Закон о банкротстве содержит ряд исключений для применения правила списания долга. В частности, в соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве таким исключением является уклонение от уплаты налогов и сборов.

Об этом свидетельствует и сложившаяся судебная практика (определение Арбитражного суда Мурманской области от 02.08.2017 по делу №А42-518/2016).

Таким образом, после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Но вместе с тем в пунктах 4-6 статьи 213.28 Закона о банкротстве перечислены случаи, при которых не допускается освобождение гражданина от долгов, то есть эти долги не списываются ни при каких условиях.

Специалисты УФНС России по Мурманской области обращают особое внимание на то, что процедура банкротства не позволит должнику-гражданину списать накопленные долги, которые возникли в результате уклонения от уплаты налогов.