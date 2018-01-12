За отказ переводить зарплату в удобный работнику банк будут штрафовать

Минтруд готовит законопроект с поправками в статью 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

На этот раз предлагается штрафовать за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.

Право получать зарплату на карту кредитной организации, удобну для работника дано статьей 136 Трудового кодекса РФ, однако это право существует в основном на бумаге.

Текст законопроекта пока не приводится, опубликовано только уведомление о разработке документа. Поэтому пока неизвестно, какие санкции предлагает Минтруд для нарушителей.