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Налоговый кодекс дополнят новыми платежами

Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс.

Минфин, Минэкономразвития совместно с Экспертным советом при Правительстве РФ должны до 28 февраля 2018 подготовить предложения о возможности включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ.

Соответствующее поручение дал Дмитрий Медведев, сообщается на сайте Правительства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Обнинск
ну.. действия по внесению поправок в НК уже отработаны, кому охота новое стряпать) хотя как тогда указывать получателей платежей..
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