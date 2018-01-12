Налоговый кодекс дополнят новыми платежами

Аноним

Аноним, Вы писали:Меньше штрафовать надо... Пора тормоза включать... Ип за себя платят и слава бо... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

Меньше штрафовать надо... Пора тормоза включать... Ип за себя платят и слава богу., работники пус... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

Какая ответственность? Вы хоть знаете какая задолженность только по ИП? Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

Это не ересь,а воспитание само ответственности каждого гражданина. Вы когда покупаете машину, стр... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, ... Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

Аноним

в ст.18 Закона об отходах производства и потребления написано, что СМП, в процессе осуществления ... Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

Аноним

(*_*), Вы писали:Аноним, Вы писали:очнитесь. Как все замечательно рассуждают. Работник кото... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

Аноним, Вы писали:Я с1969 года, на днях посмотрел в госуслугах свой стаж с1987 по 2000 год его не... Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Аноним

Аноним, Вы писали:Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, предоставьте это с... Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

Над.К что всем кому разослали запросы, хоть одна ошибка в ИС реально есть, И эту ошибку ПФР 6 ле... ПФР начал сверять данные персучета с 2010 года

Аноним

вот на 99% уверен, что всем кому разослали запросы, хоть одна ошибка в ИС реально есть, в т.ч.и у... ПФР начал сверять данные персучета с 2010 года

Аноним

katerina371, Вы писали:мне тоже подобное пришло в конце прошлого года, но по конкретным сотрудник... ПФР начал сверять данные персучета с 2010 года

Над.К У меня вмененка. На сегодняшнее число у меня вот такие долги Надо сходить в налоговую и вы... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Все эти несчастненькие предприниматели - воры!!!, они воруют и у родного государства и, О УЖАС, у... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

Аноним, Вы писали:Добрый день! Интересно, если сотрудница поменяла фамилию, то новую указывать в ... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Согласен полностью с теми, кто говорит, что никогда (при власти Пукина и Едим Россию) прогрессивн... Что с нами будет, если новое правительство все-таки решится на прогрессивную шкалу НДФЛ

Аноним

Аноним, Вы писали:У меня вмененка. На сегодняшнее число у меня вот такие долги (пени и щтрафы пла... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

ахахаха.... дорог небудет, курите бамбук Минтранс заявил, что в России больше нет плохих дорог. Почти

Над.К Зачем? ИП сам у себя не работает. Зато вопросы о том, почему он не сдает отчетность за работников... Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как заполнить и сдать

Аноним

ну.. действия по внесению поправок в НК уже отработаны, кому охота новое стряпать) хотя как тогда... Налоговый кодекс дополнят новыми платежами

Аноним

отдаю все что они заработали им, 25, мало конечно, но и они не способны на большее, за 15 о... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

Аноним, Вы писали:охренели совсем мне налог пришел за землю ,когда увидел кадастровую стоим... У тех, кто не заплатил «личные» налоги вовремя, удержат их из зарплаты. Налоговики обещали

Аноним

Кто был на семинаре Турова, отзывы напишите, пожалуйста 10 причин для начала проверок

Аноним

Да уж. Логика железная. Не пойму то ли цель такая искать доходы, где их нет, то ли это новое поко... Минфин: коммунальные платежи – это налогооблагаемый доход ТСЖ

Аноним

Я позвонила в налоговую. Сказали ничего не делать и не отправлять сведения повторно. Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как заполнить и сдать

Аноним

Аноним, Вы писали:ха ха... Т.е. в ПФ был полный раздрай, подавать или не подавать данные по стажу... ПФР начал сверять данные персучета с 2010 года