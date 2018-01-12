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Как без ошибок заполнить раздел 3 РСВ

Налоговики Бурятии поделились на своем сайте рекомендациями по заполнению раздела 3 Расчета по страховым взносам.

В разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» Расчета по страховым взносам:

1. Обязательно должны быть заполнены поля «Фамилия» и «Имя», «Гражданство (код страны)».

2. Структура заполнения поля ФИО (отчество (при наличии)) при реквизите «Гражданство» (код реквизита) равном «643»:
2.1. Поля должна быть заполнены прописными (большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфавита (кириллицей), а также допускаются прописные (большие) буквы: I, V латинского алфавита;

2.2. Поля не должны содержать цифры и знаки препинания (кроме «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел);

2.3. Недопустимо в «Фамилии»:

- наличие символа «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в качестве первого, последнего символа или единственного символа;

2.4. Недопустимо в Имени, Отчестве:

- наличие символа «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в качестве первого, последнего символа или единственного символа;
- расположение символа «.» (точка) после символа «-» (дефис);
- наличие символа «.» (точка) в качестве первого или единственного символа;
- расположение подряд двух и более символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел);
- наличие подряд идущих символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф) или их сочетаний;
- наличие строчных букв латинского алфавита (I, V), а также использование этих букв в качестве первого или единственного символа.

3. Структура заполненного поля «ИНН в Российской Федерации»:

- проверка на разрядность и корректность контрольного числа ИНН (в том числе на заполнение данных произвольными техническими значениями, начинающимися с 0000000000, 1234567890 и т.п.).
- значение в показателе «ИНН» должно содержать только числа;
- должно содержать 12 символов;
- значение, указанное в позициях с 1 по 4, соответствует коду налогового органа (по классификатору СОУН);
- проверка на отсутствие в поле «ИНН в Российской Федерации» значений из перечня «00», «90», «93», «94», «95», «96», «98» в двух первых разрядах.

4. Показатель «СНИЛС» должен состоять из 11 цифр по формату XXX-XXX-XXX-XX или XXX-XXX-XXX XX, где X принимает числовые значения от 0 до 9.

5. Структура заполнения поля «Серия и номер документа» при реквизите «Код документа, удостоверяющего личность» равном «21»:

- данная структура должна иметь вид «ХХ ХХ ХХХХХХ», где Х принимает числовые значения от 0 до 9 (серия через пробел).

6. Структура заполненного поля «дата рождения»:

- дата не должна превышать текущую;
- год рождения не должен быть меньше или равен 1900.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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