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Со старым Новым годом, бухгалтеры! Песня для вас

Позади новогодние каникулы. Отдохнув, бухгалтеры приступили к работе.

Но впереди – еще один праздник – «старый» Новый год. С чем мы вас и поздравляем.

Специально для бухгалтеров – поздравительная песня.

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