С 1 января ставки налога на игорный бизнес выросли в два раза

С 1 января 2018 года в два раза выросли минимальные и максимальные ставки налога на игорный бизнес, напоминает Федеральная налоговая служба. Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 354-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Налог на игорный бизнес исчисляется ежемесячно с каждого игрового стола, игрового автомата, процессингового центра тотализатора и букмекерской конторы, пункта приема ставок букмекерской конторы и тотализатора. Так, с 1 января 2018 года налог на один игровой стол составляет от 50 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц, за один игровой автомат - от 3 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Ставка налога на один функционирующий процессинговый центр тотализатора колеблется от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, аналогичны ставки и на процессинговый центр букмекерской конторы. В то же время за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы нужно отчислять ежемесячно от 10 тыс. до 14 тыс. рублей.

Закон также расширил перечень объектов, которые облагаются налогом на игорный бизнес. Теперь владельцам процессинговых центров букмекерских контор и тотализаторов, которые учитывают интерактивные ставки, придется платить налог. В этом случае ставки установлены пределах от 2,5 млн до 3 млн рублей.