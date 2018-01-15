Некоторым бухгалтерам пришлось работать в новогодние праздники

...зарплата работников Фонда в среднем 37,3 тыс. рублей в месяц в 2017 г. Расход...
очевидно,что прогрессивный подоходный налог вводить надо.Это необходимо и для ц...
получается, что суды в трех инстанциях для ФНС не указ, и даже конкурсный управляющий не сменил Б...
!!!!по состоянию на 15.01.2018!!!!!выписка ЕГРЮЛ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦСве...
Счетная Палата РФ регулярно публикует сведения о нарушениях в фонде. В нарушение требований ...
тут 2 анонима- москаля отчаянно пытаются выгораживать жульё из ПФР! .. если вы такие "...
У меня, вот, тоже случай "злой":отправила РСВ за полугодие, как полагается с разделом, содержащим...
...останешься не только без пенсии ,но и без трусов .Голосуй за Путина!!!
Ой смешно как о какой пенсии тут речь идёт, что платим налоги что не платим, все равно будем полу...
казлы всоюзе ветерана труда давали за25 лет непрерывного стажа а теперь
пора ввести 58 статью для ВСЕХ чиновников (или смертную казнь для КРОХОБОРОВ) как в Китае и МЫ ВС...
а почему только два вида налога рассматриваются в рамках вопроса о недейст. сделках Это ос...
Аноним, Вы писали:Вот помрет задолжавший неимущий гражданин, и спишут все его налоги, никуда не д...
Здравствуйте, а почему только два вида налога рассматриваются в рамках вопроса о недейст. сделках...
Невозможно просмотреть перечень юрлиц, которые должны сдавать сведения в ФГИС ЦС.
Добрый день, сегодня узнал что у меня задолженность по распискам перед физ. лицом 1020000р., кред...
ti605
5 часов назад, Краснодар
Главбух в крупной компании - это прежде всего хороший политик. И ...
Харошая компания кто наговпривает остовляйте контакты
Добрый день, сегодня узнал что у меня задолженность по распискам перед физ. лицом 1020000р., кред...
Обострение у анонимов-спамеров.А из кого выбирать?Среди кандидатов: уголовники, олигархи, креатив...
Раньше было до 10-го, потом сделали до 15-го. Старая статья просто.
Кадровые агентства........ когда обращаешься по высокооплачиваемой вакансии, получаешь в ответ, ч...
До 15 ведь числа сдается СЗВМ? В описании написано до 10.
Господин Аноним, а у вас имя-то есть?
Сдала МСП сегодня (15 января 2018) на бумаге, но из их программы,. В Росприроднадзоре отправили к...
Пряничный домик тоже считается ))
Конечно, напрямую в "Клерке". Есть регистрация "Вконтакте", но там только смотрю заголовки иногда...
Мошенник 5336690033709918 Санкт-Петербург развел на 12000 рублей
Голосуйте! За нашего царя батюшку,увидите когда бензин сделают рублей под 60.Вот тогда будет всё ...
Дела нет,Голосуй разумом и меняй жизнь ,нет улучшений за 17 лет правления
На каком основании пересдавать, если вы всё правильно отправили?
Аноним, Вы писали:Люди! Вам заняться нечем? Тем более, что налоговики уже отписались о техническо...
Взносы ИП отвязали от МРОТ. Читайте статью http://www.klerk.ru/buh/articles/470347/
российская сдает и на экспорт и на импорт
Не верьте всему, что говорят.
Так это значит что и ИП повысят фиксированные взносы исходя из этой суммы?