Некоторым бухгалтерам пришлось работать в новогодние праздники

Закончились новогодние праздники. Начались рабочие будни. Однако не все бухгалтеры смогли полноценно отдохнуть во время новогодних каникул. Как говорится, отчеты сами себя не сделают.

«Клерк» решил выяснить, приходилось ли работать в прошедшие длинные выходные нашим читателям. Приглашаем вас принять участие в опросе.