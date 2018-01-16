Подтвердить статус налогового резидента России теперь можно на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба сообщали о запуске с 16 января 2018 года электронного сервиса ФНС России «Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации».

Зарегистрироваться в сервисе можно с помощью электронной почты или ИНН с паролем от личного кабинета физического лица.

Сервис позволяет физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам быстро сформировать заявление и получить в формате PDF документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации. При этом пользователю достаточно направить только заявление, дополнительные документы необязательны. Для получения документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, на бумаге при формировании заявления необходимо отметить поле «направить документ на бумажном носителе».

С помощью сервиса также можно в реальном времени отслеживать статус рассмотрения заявления с момента его регистрации в ФНС России.

Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации, теперь имеет уникальный проверочный код, который формируется автоматически для каждого документа. С его помощью в специальном разделе сервиса «Всем заинтересованным лицам» можно проверить, был ли действительно выдан документ, подтверждающий статус налогового резидента.

Сервис разработан в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации и приказом ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@ «Об утверждении формы заявления о представлении документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, формы документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, порядка и формата его представления в электронной форме или на бумажном носителе».