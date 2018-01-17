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Когда сделки по договору займа не признаются контролируемыми

Сделки по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является РФ, не признаются контролируемыми.

Такая норма содержится в пп.7 п.4 ст. 105.14 НК.

Минфин в письме № 03-12-11/1/86030 от 15.12.17 разъяснил требования к месту регистрации (месту жительства).

В целях подпункта 7 пункта 4 статьи 105.14 НК устанавливаются требования к месту регистрации (месту жительства) в отношении лиц, являющихся участниками сделок по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами.

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