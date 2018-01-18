Применять ставку 0% при ПСН могут только ИП-новички

Налоговая ставка в размере 0% для ПСН устанавливается законами субъектов РФ только для налогоплательщиков - ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ.

Нулевая ставка не применяется индивидуальными предпринимателями, снявшимися с учета в связи с прекращением деятельности и вновь зарегистрированными (повторно или в очередной раз) после вступления в силу указанных законов субъектов РФ.



Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-12/84423 от 18.12.2017.