Данные для расчета коэффициента Кц за декабрь 2017 года

Аноним

А если к уплате нуль, то в строке 040 ставят прочерки или 0 и прочерки? Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения

Аноним

Извините хлысты. Покупаете или продаете деревянные доски и другие пиломатериалы? Важная статья для вас про отчетность ЛесЕГАИС 2017

bestiya7460 Почитала комменты и думаю прямо кинется налоговая нам рассказывать, что у них там что то появилос... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

ToT Пользуюсь рассылками Клерка уже лет 10. Удобно. Рассылки лучше стали ))) Бухгалтеры выбирают форум «Клерка»

Аноним

В апреле прошло года делала, долгов не было, а тут просто кошмар. Сходила в ПФР, на днях выгрузку... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Аноним, Вы писали:Ну дак это в этой статье нет этого. А по всему интернету как раз-таки про режим... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Аноним

У нас (Петербург, не исторический центр) тсж требует составлять и согласовывать проект остекления... Управляющая компания против остекления балкона

Аноним

Все принадлежит сотне семеек от леса до портов и сетей, тем не менее деревянные буратины опять по... Минфин рассказал, почему России нужно больше налогов, чем в других странах

Satory11 Над.К, Вы писали:Этот вопрос надо бы задать в УФНС по Московской области Печально как. Думаю... Обратите внимание! В Московской области меняют ОКТМО

Над.К Этот вопрос надо бы задать в УФНС по Московской области Обратите внимание! В Московской области меняют ОКТМО

Аноним

Аноним, Вы писали:нужно покончить с тем что верхушки берут себе безобразно огромные суммы без сты... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Ну дак это в этой статье нет этого. А по всему интернету как раз-таки про режим онлайн пишут... О... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Аноним

120 долларов богачи наши пенсионеры. Слава Единой России! Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Satory11 Добрый день!На текущий момент в кодах статистики, скачанных с сайта Росстата ОКТМО не обновлены, ... Обратите внимание! В Московской области меняют ОКТМО

Аноним

А почему неуместно сравнивать источники доходов двух людей? Один учился 18 лет, переехал через по... Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?

Аноним

Добрый день! Купили хлесты сосновые. Отметили договор купли продажи в ЕГАИС. Изготовили доску обр... Покупаете или продаете деревянные доски и другие пиломатериалы? Важная статья для вас про отчетность ЛесЕГАИС 2017

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Именно я и задавал работнику ФНС РФ ( камеральщику)&nbs... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Аноним

Мы люди с гражданством СССР, по конституции вообще не должны оплачивать никаких налогов, сборов и... Плоская шкала - главное достижение налоговой системы России?

Над.К Кое что все-таки за полтора года изменилось Росстат обязали уведомлять малый бизнес. Некоторую нулевую отчетность в статистику можно не сдавать

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, ВАск НДС-2 расширяет свои функции планово? Что тогда они еще хотят ввес... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Аноним

МОжно сколько угодно говорить про страшилки и успокаивать себя, а как быть с уже реальными ... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Аноним

Даром не надо..... Бухгалтеры выбирают форум «Клерка»

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: А вы сами были на этих самых бесплатных вебинарах... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Аноним

Господин Греф бодро докладывает о прибылях Сбербанка и прочих и ежегодно повышает всякие сборы с ... За перевод денег со счета фирмы на карту физлица банки взимают комиссию

Над.К почему их занятия нельзя сравнивать? Потому что они в принципе не сравнимы. Это примерно ... Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?

Аноним

Т.е. или трать время и сдавай "0" или так же трать время и пишите письма. Некоторую нулевую отчетность в статистику можно не сдавать

Аноним

Аноним, Вы писали:Позор!!!!!!! Позор правительству!!!!! Позор президенту!!! &nb... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Акционерный коммерческий Агропромышленный банк (открытое акционерное общество) (Агропромбанк) АГРОПРОМБАНК

Аноним

я ничего не буду отвечать. Я просто не привыкла считать деньги в чужом кармане и тем более с зави... Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?

Аноним

Аноним, Вы писали:сп по одежде, минималка 20 000р, 16% организатору идет 59 закупка, посчитаем? 2... Совместные закупки в Интернете: что не устраивает налоговиков?