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Данные для расчета коэффициента Кц за декабрь 2017 года

Федеральная налоговая служба довела для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за декабрь 2017 года:

  • средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 63,77 долл. США за баррель (размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/mon itoring/201715011#);
  • среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 58,5888;
  • значение коэффициента Кц - 10,9478.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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