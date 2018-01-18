Как получить ИНН

При приёме на работу нового сотрудника работодатели просят предъявить ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), утверждает Управление ФНС по Республики Дагестан.

При этом те, кто устраивается на работу впервые (например, выпускники вузов), зачастую не знают свой ИНН. Налоговики рекомендуют заранее позаботиться о получении свидетельства с этим номером.

Для этого нужно обратиться в любой налоговый орган на территории РФ, обслуживающий физических лиц, независимо от места жительства (места пребывания) физического лица по своему выбору лично или при помощи сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на учет».

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма № 2-2-Учет, утвержденная приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@) также можно направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. К заявлению должна быть приложена заверенная в нотариальном порядке копия документа (копии документов), удостоверяющего личность физического лица и подтверждающего регистрацию по месту жительства.

Срок выдачи ИНН составляет 5 рабочих дней. По истечении этого периода свидетельство ИНН будет выдано заявителю лично в налоговом органе или направлено ему по почте заказным письмом.

За первоначальное оформление и выдачу свидетельства ИНН госпошлину платить не нужно. За повторную выдачу свидетельства ИНН взимается государственная пошлина в размере 300 руб. (пп. 132 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации). При этом за выдачу нового свидетельства ИНН в случаях изменения Ф.И.О., пола, даты рождения, места рождения гражданина госпошлина не взимается.

Узнать свой ИНН можно через Интернет на сайте ФНС России с помощью сервиса «Узнай ИНН» или на Едином портале государственных услуг с помощью услуги «Узнай свой ИНН». Для этого достаточно заполнить форму запроса (Ф.И.О., дата рождения, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность). Сервис обрабатывает запрос и дает ответ в режиме on-line: информацию о номере при наличии ИНН или сведения о его отсутствии.