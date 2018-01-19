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«Перекуры» сотрудников длятся слишком долго

В ходе обсуждения на форуме «Клерка»  вопроса об обеденном перерыве сотрудников, одна из наших читательниц посетовала, что работники слишком часто отлучаются с рабочего места по личным делам.

бегают на перекуры и по личным делам… Мы пару раз проводили замеры (у нас табелирование электронное), посмотрели - ужаснулись: на выходы покурить- в магазин/аптеку - подышать и тп доходило до 3,5 часов из 12. И это без обеда - обедают в столовой персонала, без выхода.

- Тавита

А в вашей компании сотрудники часто занимаются личными делами в рабочее время?

Обсуждение происходит в теме форума «Если нет времени на обед-что писать в договоре?». 

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Краснодар
Ну, смотрите сами, насколько эффективно работают ваши сотрудники. Если что, можно попросить курить как-нибудь за пределами возмездных отношений с организацией. 
Да, полностью согласен, что всей стране каждый будний день нужно в Сбербанк, в аптеку, в собес, в школу и в поликлинику, но ваши сотрудники должны отработать это время так или иначе, они это должны понимать. Отпрашиваешься сегодня = задерживаешься завтра.
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