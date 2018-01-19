«Перекуры» сотрудников длятся слишком долго

В ходе обсуждения на форуме «Клерка» вопроса об обеденном перерыве сотрудников, одна из наших читательниц посетовала, что работники слишком часто отлучаются с рабочего места по личным делам.

бегают на перекуры и по личным делам… Мы пару раз проводили замеры (у нас табелирование электронное), посмотрели - ужаснулись: на выходы покурить- в магазин/аптеку - подышать и тп доходило до 3,5 часов из 12. И это без обеда - обедают в столовой персонала, без выхода. - Тавита

А в вашей компании сотрудники часто занимаются личными делами в рабочее время?

Обсуждение происходит в теме форума «Если нет времени на обед-что писать в договоре?».