Налоговики сообщат местным властям о потерях бюджета из-за льгот

Сегодня опубликовано Постановление Правительства от 18 января 2018 года №18, которым территориальные органы ФНС наделены полномочиями по передаче в финансовые органы субъектов Федерации и местных администраций обобщённой информации об объёмах выпадающих доходов в связи с установленными законодательством о налогах и сборах налоговыми льготами по региональным и местным налогам, а также о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся своим правом на такие налоговые льготы.

Дело в том, что программно-технические средства налоговиков позволяют формировать такую информацию, но Правила взаимодействия органов власти с органами ФНС не содержат оснований для представления этой информации.

Подписанным постановлением налоговые органы наделены соответствующими.

Принятое решение направлено на повышение эффективности информационного обеспечения деятельности региональных финансовых органов, сообщается на сайте Правительства.