Требования по страховым взносам стали жестче

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон, расширяющий перечень оснований для признания налоговым органом расчетов по страховым взносам как непредставленными.

В УФНС России по Республике Крым обращают особое внимание плательщиков, что в представляемом плательщиком расчете или уточненном расчете должны быть следующие сведения по каждому физическому лицу:

о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;

о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины;

о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не превышающей предельную величину;

о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу;

о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу.

Кроме этого, если в сведениях за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода содержатся ошибки, несоответствия, указаны недостоверные персональные данные, то такой расчет (уточненный расчет) считается также непредставленным. Об этом налоговый орган обязан уведомить плательщика в электронном виде не позднее дня, следующего за днем получения расчета (уточненного расчета).