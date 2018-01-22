Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Требования по страховым взносам стали жестче

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон, расширяющий перечень оснований  для признания налоговым органом расчетов по страховым взносам как непредставленными. 

В УФНС России по Республике Крым обращают особое внимание плательщиков, что в представляемом плательщиком расчете или уточненном расчете должны быть следующие сведения по каждому физическому лицу:

  • о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
  • о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины;
  • о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не превышающей предельную величину;
  • о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу;
  • о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу.

Кроме этого, если в сведениях за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода содержатся ошибки, несоответствия, указаны недостоверные персональные данные, то такой расчет (уточненный расчет) считается также непредставленным. Об этом налоговый орган обязан уведомить плательщика в электронном виде не позднее дня, следующего за днем получения расчета (уточненного расчета).

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговая отчетность»
Бухгалтеру
 
РСВ за 2017 год: как заполнить, сдать и не допустить ошибок
 
Бухгалтерские новости
 
Как без ошибок заполнить раздел 3 РСВ
 
Бухгалтерские новости
 
По каким соотношениям налоговики проверят РСВ за 4 квартал 2017
 

Посетить семинар по теме «Налоговая отчетность»

Все семинары по теме Налоговая отчетность