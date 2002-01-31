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Скажите пожалуйста,если я ИП глава КФХ(кроме меня членов КФХ больше нет)нужно ли мне за себя сдав... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

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Такое впечатление, что в стране у руля находятся иностранные агенты, которые хотят развалить стра... Что Модульбанк ответил на претензии клиентов о блокировке счета

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Аноним, Вы писали:И на раздел и на все прочее необходимо согласие банка, как в силу зона, так и в... Раздел ипотечного имущества при расторжении брака

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Добрый день У меня такая же ситуация с 2011 года по 2017 год Налоговая требует чтобы я выплатил в... ИФНС пыталась взыскать с бывшей ИП долги по взносам 8-летней давности

Старый ворчун Над.К, Вы писали:Izem, ну на массовость это никак не тянет.4 банка из тысячи - чем не массо... Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

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Про обесценивание профессии - в точку! Бухгалтер - универсальный солдат. Все могу, все умею! Если... Какие нелепые требования стали предъявлять к бухгалтерам на собеседованиях

Аноним

В последние 5 лет зарплаты бухгалтерам сильно упали, а не то что выросли. В 2008-2010 гг. я как г... Зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года

Первоклассник Блин, а я денюжки перебросил в почта-банк. Обратно что ль возвращаться? Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

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Не такая уж большая индексация - 3,7%. Можно было, конечно , выплатить их работающим пенсионерам.... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

Сороконожка Опять пишут про новые старые налоги. А в итоге будут, как минимум, новые формы отчетности. С 4-м ... Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Izem После введения США санкций в апреле и мае международные платежные системы Visa и MasterCard откл... Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

Над.К С отключения карт банков, попавших под санкции. Что-то я не помню массовости такого отклю... Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

Izem Над.К, Вы писали: Отключения чего? С отключения карт банков, попавших под санкции.ToT... Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

ToT PS: Помните, с чего наши карты "Мир" начались?А..ммм... кто пользуется картами "Мир"? Насколько я... Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

Izem Давно надо было в госсекторе тотально перейти на Линукс + другое свободное ПО. Но, вероятно, наст... Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

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У всех банков единая система. Меня Сбер заблокировал и я не могу нигде открыть счёт. Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзя

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Lekabuh, Вы писали: А Вы читать умеете? Где в статье речь идет об ошибках в бухучете? Мы вед... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

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Мне позвонили сразу как подал документы. Потом при получении документов, женщина в окошке спроси... Откуда банки берут контакты руководителей новых компаний? Неужели их сливает ИФНС?

ToT Не получается загрузить календарь. Не совсем понял, куда вы пытаетесь его загрузить? Самый крутой календарь бухгалтера-2018 стал еще удобнее

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К сожалению, наши законотворцы очень часто не могут правильно изложить свои мысли...Долго же они ... Оплата жильцами коммуналки больше не будет попадать в доходы ТСЖ при расчете УСН

alibabay Lekabuh, Вы писали:alibabay, Вы писали:У подруги бизнес в Англии, там тоже сложный бухучет в отли... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

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Ложь! В Москве есть региональная доплата к пенсии, при прочих равных условиях пенсия у москвича в... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

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Стаж бухгалтером почти 36 лет,из них 13 лет главным бухгалтером. за все это время я была то... Главбуху нельзя болеть

ToT Ну сделали и сделали. Поехали дальше. Вот вам идеологически правильная бухгалтерская картинка в н... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС