Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

Microsoft из-за новых санкций, введенных властями США в ноябре, ужесточил требования к некоторым российским покупателям программного обеспечения. Об этом пишет Медуза
Соответствующие уведомления, как стало известно Reuters, разослали покупателям дистрибьюторы Microsoft в России — Merlion и RRC.
Ограничения введены для компаний, работающих в энергетическом, оборонном и банковском секторах. Merlion просит такие компании проводить оплату в кратчайшие сроки и, в некоторых случаях, авансом. RRC объявила о «серьезных ограничениях» на размещение и оплату заказов для компаний из банковской, оборонной и энергетической сфер.
Новые секторальные санкции, введенные США в ноябре, ограничивают срок привлечения финансовых средств для банков из РФ до 14 дней, а для компаний, работающих в сфере энергетики, до 60 дней.
В России между отправкой счета и получением поставщиком оплаты может пройти несколько недель и даже месяцев, отмечает Reuters. В этих условиях американские компании, включая Microsoft, опасаются, что задержка с оплатой может быть расценена Минфином США как долговое финансирование в нарушение санкций.
По подсчетам Reuters, ужесточение сроков финансирования касается 224 российских компаний.
Соответствующие уведомления, как стало известно Reuters, разослали покупателям дистрибьюторы Microsoft в России — Merlion и RRC.
Ограничения введены для компаний, работающих в энергетическом, оборонном и банковском секторах. Merlion просит такие компании проводить оплату в кратчайшие сроки и, в некоторых случаях, авансом. RRC объявила о «серьезных ограничениях» на размещение и оплату заказов для компаний из банковской, оборонной и энергетической сфер.
Новые секторальные санкции, введенные США в ноябре, ограничивают срок привлечения финансовых средств для банков из РФ до 14 дней, а для компаний, работающих в сфере энергетики, до 60 дней.
В России между отправкой счета и получением поставщиком оплаты может пройти несколько недель и даже месяцев, отмечает Reuters. В этих условиях американские компании, включая Microsoft, опасаются, что задержка с оплатой может быть расценена Минфином США как долговое финансирование в нарушение санкций.
По подсчетам Reuters, ужесточение сроков финансирования касается 224 российских компаний.
Почему бы эти компании устанавливали для российских контрагентов менее выгодные условия чем для мелкомягкого?
PS: Помните, с чего наши карты "Мир" начались? Ага, с массового отключения...
Отключения чего?
А..ммм... кто пользуется картами "Мир"? Насколько я понимаю, на них насильно пересадили бюджетников и все?
Над.К, Вы писали:
С отключения карт банков, попавших под санкции.
ToT, Вы писали:
Пока мало кто, но всегда должен быть выбор и "своя" альтернатива. Да и времени слишком мало прошло с момента их запука.
Что-то я не помню массовости такого отключения.
Насильно и пенсионеров заставляют получать.
https://republic.ru/fast/economics/visa-i-mastercard-ne-stanut-blokirovat-karty-popavshikh-pod-sanktsii-gosbankov-1135820.xhtml
Это было в 2014 году, сразу после #КрымНаш'его. Потом опомнились, включили карты обратно, но было уже поздно. Был подписан закон о создании НСПК, и об обязанности Виза, Мастеркард и К° перейти на российский процессинг и внести какое-то там залоги. После чего Виза и Мастеркард даже рассматривали вопрос об уходе из России, но вовремя нашли компромисс с нашими властями.
Над.К, Вы писали:
4 банка из тысячи - чем не массовость?