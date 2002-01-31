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Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

Microsoft из-за новых санкций, введенных властями США в ноябре, ужесточил требования к некоторым российским покупателям программного обеспечения. Об этом пишет Медуза

Соответствующие уведомления, как стало известно Reuters, разослали покупателям дистрибьюторы Microsoft в России — Merlion и RRC.

Ограничения введены для компаний, работающих в энергетическом, оборонном и банковском секторах. Merlion просит такие компании проводить оплату в кратчайшие сроки и, в некоторых случаях, авансом. RRC объявила о «серьезных ограничениях» на размещение и оплату заказов для компаний из банковской, оборонной и энергетической сфер.

Новые секторальные санкции, введенные США в ноябре, ограничивают срок привлечения финансовых средств для банков из РФ до 14 дней, а для компаний, работающих в сфере энергетики, до 60 дней.

В России между отправкой счета и получением поставщиком оплаты может пройти несколько недель и даже месяцев, отмечает Reuters. В этих условиях американские компании, включая Microsoft, опасаются, что задержка с оплатой может быть расценена Минфином США как долговое финансирование в нарушение санкций.

По подсчетам Reuters, ужесточение сроков финансирования касается 224 российских компаний.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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9 мнений
ИП 6%
Izem
, Москва
Давно надо было в госсекторе тотально перейти на Линукс + другое свободное ПО. Но, вероятно, настолько сильны чьи-то интересы в этом деле, что воз и ныне там. Когда-нибудь мелкомягкие после введения очередных санкций нажмут на красную кнопку, и весь наш госсектор (или часть его) попросту встанет. И поделом. Хоть раз. Может, тогда опомнятся...

PS: Помните, с чего наши карты "Мир" начались? Ага, с массового отключения...
Обслуживающий
ToT
, Краснодар

PS: Помните, с чего наши карты "Мир" начались?

А..ммм... кто пользуется картами "Мир"? Насколько я понимаю, на них насильно пересадили бюджетников и все?  

ИП 6%
Izem
, Москва

Над.К, Вы писали:

  Отключения чего?

 С отключения карт банков, попавших под санкции.

ToT, Вы писали:

  А..ммм... кто пользуется картами "Мир"?


Пока мало кто, но всегда должен быть выбор и "своя" альтернатива. Да и времени слишком мало прошло с момента их запука.

<b>Модератор</b>
Над.К
С отключения карт банков, попавших под санкции.

 Что-то я не помню массовости такого отключения.

А..ммм... кто пользуется картами "Мир"?

 Насильно и пенсионеров заставляют получать.

ИП 6%
Izem
, Москва

После введения США санкций в апреле и мае международные платежные
системы Visa и MasterCard отключали свои сервисы для «СМП-банка», АБ
«Россия», «Собинбанка» и «Инвесткапиталбанка», после чего власти России
инициировали создание Национальной системы платежных карт.


https://republic.ru/fast/economics/visa-i-mastercard-ne-stanut-blokirovat-karty-popavshikh-pod-sanktsii-gosbankov-1135820.xhtml

Это было в 2014 году, сразу после #КрымНаш'его. Потом опомнились, включили карты обратно, но было уже поздно. Был подписан закон о создании НСПК, и об обязанности Виза, Мастеркард и К° перейти на российский процессинг и внести какое-то там залоги. После чего Виза и Мастеркард даже рассматривали вопрос об уходе из России, но вовремя нашли компромисс с нашими властями.

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