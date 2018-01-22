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Новости для бухгалтера

Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ

Посмотрим на перспективы главбуха, работающего по трудовому договору, и бухгалтера на аутсорсинге. С точки зрения свежей судебной практики.

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