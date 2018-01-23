Скоро будет конкретно известно, как спишут долги по взносам

ФНС готовит приказ с Порядком списания налоговыми органами недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам. Речь идет об амнистии, обещанной Владимиром Путиным и утвержденной Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ.

Текста приказа пока не приводится, на портале проектов НПА размещено только уведомление о разработке. Однако с учетом того, что амнистия инициирована Президентом РФ, можно рассчитывать на скорейшее принятие этого Порядка.

Напомним, что под амнистию попадают недоимки по страховым взносам и задолженности по соответствующим пеням и штрафам, образовавшихся на 1 января 2017 года в связи с истечением установленного срока их взыскания в период с 1 января 2017 года, т.е. признанные безнадежными к взысканию. Касается это как недоимок организаций, так и недоимок ИП.