Налоговые каникулы для самозанятых продлили еще на год

На портале проектов НПА опубликован проект закона, которым, в частности, налоговые каникулы для самозанятых продлеваются еще на 1 год – до конца 2019 года.

Напомним, речь идет о гражданах, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями, в частности няни, репетиторы, домработницы, сиделки.

Отметим, что пока данная льгота не очень востребована у россиян. Пока в качестве самозанятых по всей России зарегистрировались только 936 человек.