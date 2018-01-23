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Налоговые каникулы для самозанятых продлили еще на год

На портале проектов НПА опубликован проект закона, которым, в частности, налоговые каникулы для самозанятых продлеваются еще на 1 год – до конца 2019 года.

Напомним, речь идет о гражданах, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями, в частности няни, репетиторы, домработницы, сиделки.

Отметим, что пока данная льгота не очень востребована у россиян. Пока в качестве самозанятых по всей России зарегистрировались только 936 человек.

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2 мнения
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, Москва

Не очень востребована... А не надо через задницу писать условия... Оными каникулами можно воспользоваться только если открываешь ИП первый раз в жизни. В иных случаях - фига. С маслом. 

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