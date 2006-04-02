Куда налоговики будут передавать данные о свежезарегистрированных юрлицах и ИП

Минэкономразвития предлагает обеспечить синхронизацию процедуры государственной регистрации юрлиц и ИП, предусмотренной Федеральным законом 08.08.2001 № 129-ФЗ, с регистрацией таких лиц по их желанию на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Уведомление о разработке соответствующего закона опубликовано на портале проектов НПА.

Согласно поправкам, в заявлении о госрегистрации заявитель будет вправе указать, что выражает согласие на передачу в АО «Корпорация МСП» данных, необходимых для регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП, а орган по госрегистрации в случае такого согласия обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации, направить такие данные в АО «Корпорация "МСП».

При этом состав таких данных должен быть определен Правительством РФ и будет включать в себя в том числе ФИО заявителя, ИНН, контактный телефон и адрес электронной почты юрлица или ИП соответственно.

Одновременно предлагается в Федеральный закон № 209-ФЗ ввести понятие информационно-аналитической системы поддержки субъектов МСП в целях легального определения статуса Портала Бизнес-навигатора МСП.

Авторы проекта отмечают, что одной из ключевых проблем в секторе малого и среднего предпринимательства остается недоинформированность потенциальных и действующих предпринимателей о мерах государственной и иной поддержки, а также отсутствие достоверной и доступной маркетинговой, финансовой информации, необходимой при открытии или расширении и продолжении ведения бизнеса.

Предполагается, что поправки вступят в силу в августе 2018.