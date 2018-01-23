Число пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» превысило 28 миллионов

Свыше 28 млн граждан зарегистрировались в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», сообщает пресс-служба ФНС РФ. За последний год к сервису присоединились 4 млн пользователей.

Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением в любую инспекцию и предъявив документ, удостоверяющий личность. Логин и пароль инспектор выдаст в течение 15 минут.

Кроме того, подключиться к «Личному кабинету» можно без посещения инспекции. Это можно сделать с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи либо учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В последнем случае «учетка» должна быть подтверждена лично в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), в отделении Почты России, МФЦ, центре обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком» и других уполномоченных организациях.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет пользователю дистанционно получать актуальную информацию об объектах имущества, о начислениях и уплате налогов, оплачивать налоги, а также заполнять и направлять декларацию о доходах, отслеживать статус ее камеральной проверки, обращаться в налоговые органы.

Кроме того, для более удобного электронного документооборота с налоговыми органами пользователь Личного кабинета может использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись. С ее помощью можно подавать в электронном виде декларацию 3-НДФЛ с приложениями, а также заявление на зачет/возврат переплаты из бюджета, заявление на предоставление налоговой льготы, уведомление о выборе льготного объекта, уведомление о необходимости (об отказе) получения документов на бумажном носителе, запрашивать справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов, акт сверки и другие документы.