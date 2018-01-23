Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Новый способ поиска работы бухгалтером

Мы завели специальный канал в Telegram «Охотник на бухгалтера», чтобы вам было проще найти хорошее место.

Подключайтесь к нашему каналу по поиску работы для бухгалтеров в Telegram buhhunter или наберите @buhhunter в поиске мессенджера.

Меньше, чем за сутки, на наш канал buhhunter подписались полсотни человек.

Там не только размещают вакансии и предлагают свои кандидатуры, но и обсуждают условия предлагаемой работы.

А еще у нас есть канал для обсуждения рабочих бухгалтерских вопросов.

Для того чтобы пользоваться чатом, кликните по ссылке: https://t.me/klerkforum или наберите @klerkforum в поиске мессенджера.

Кстати, не путайте этот чат с новостным каналом «Клерка» в Telegram. Там все материалы дня в онлайн-режиме по мере размещения на сайте.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Профессия бухгалтер»

Посетить семинар по теме «Профессия бухгалтер»

Все семинары по теме Профессия бухгалтер