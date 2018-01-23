Новый способ поиска работы бухгалтером

Мы завели специальный канал в Telegram «Охотник на бухгалтера», чтобы вам было проще найти хорошее место.

Подключайтесь к нашему каналу по поиску работы для бухгалтеров в Telegram buhhunter или наберите @buhhunter в поиске мессенджера.

Меньше, чем за сутки, на наш канал buhhunter подписались полсотни человек.

Там не только размещают вакансии и предлагают свои кандидатуры, но и обсуждают условия предлагаемой работы.

А еще у нас есть канал для обсуждения рабочих бухгалтерских вопросов.

Для того чтобы пользоваться чатом, кликните по ссылке: https://t.me/klerkforum или наберите @klerkforum в поиске мессенджера.

Кстати, не путайте этот чат с новостным каналом «Клерка» в Telegram. Там все материалы дня в онлайн-режиме по мере размещения на сайте.