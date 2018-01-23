Куча полезных ссылок для бухгалтеров госсектора

какую-то х..ню пишите,новый глава москвы поднял для москвичей пенсию мин.17500р. и если кто-то по...
Люди, вы чувство юмора совсем потеряли? А если пристально специально не вглядываться, то и не пой...
Если надо, могу выложить ссылки на банкротные дела на сайте арбитража. Так хоть номе...
Да ,все правильно вы сказали!!! без компов все успевали а сейчас вообще не понятно что ??!!!
Все законы выходят в жизнь по велению буржуйской
партии и за подписью президента – оба имеют пода...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:По тв Силуанов сказал что спишется все долги по ип вплоть до 2...
Сороконожка, Вы писали:Опять пишут про новые старые налоги. А в итоге будут, как минимум, новые ф...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288215/ всем приветы! Объясните пожалуйста. Чего ж...
за две недели до отзыва лицензии у банка как правило уже большая картотека неоплаченных счетов и ...
ну он же купил участок.Это доаазательство ? что не было преступрого умысла спасти деньги
Налоговая сама со счета все долги в 2017 году списала (((. Так что не платить и работать не получ...
Что за дума у нас такая она наверное думает не головой а пониже спины местом так относиться...
Скачала, но календарь налогоплательщика не работает почему-то
Пенсии
гражданам повысили(проиндексировали)
без учета размера начислений.Одни
получали минималку ...
Таких случаев миллион. Например банкротство Татфондбанка, Военно-промышленного банка. Если надо, ...
Аноним 19:57 17.01.18, Тольятти То что они уже сделали за последнее время - это прорыв! Бре...
Проверяй, не проверяй - все равно получишь прожиточный минимум пенсионера, или чуток больше. Сред...
Тогда зачем платить своевременно налоги, затягивай по максимуму, а вдруг спишут, причем это в наш...
Это можно представительскими расходами оформлять, я так делаю (для микро-премикро предприятий вря...
Аноним, речь вообще не об ИП, а о самозанятых, которым не надо регистрироваться как ИП - няни, до...
Не очень востребована... А не надо через задницу писать условия... Оными каникулами можно восполь...
mityai, Вы писали:Ни данных вкладчика, ни имени банка, ни города. Но ничего, всеядные читатели Кл...
ссылка на форму сзв-стаж выкидывает на форму сзвм.
Покажу зубы - 150 тыщ отдала в том году за протезирование - вот им моё богатство!
Спасибо! Две новых идеи для себя выделила. Отличная статья!
прежде чем реформировать надо ввести контроль за доходами и расходами граждан и всех коррупционер...
Аноним, Вы писали:вопрос возник в связи с тем, что если бы мат.помощь была 4000, то ее вообще в 6...
Аноним, Вы писали:скажите а административный отпуск указывать надо в отчете? в марте работник был...
Пока мы не начнем работать в белую ни о каком серьезном развитии экономики не может быть и речи. ...
Ни данных вкладчика, ни имени банка, ни города. Но ничего, всеядные читатели Клерка и это скушают.
Овации преждевременны. Гарант.ру:"...Важно отметить: если
предприниматель своевременно уплач...
Видимо кто-то в АСВ или в ЦБ РФ сильно обиделся на этого ИП за то что-тот не поделился с ним % за...
Запомните, если вы положили деньги в банк-они уже не ваши....
скажите а административный отпуск указывать надо в отчете? в марте работник был в адм. отпуске то...