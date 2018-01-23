Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Куча полезных ссылок для бухгалтеров госсектора

На сайте Министерства финансов РФ размещены информационные материалы, которые будут полезны бухгалтерам государственного сектора.

Ссылки смотрите в блоге ИПБ России.

Зачем подписываться на блоги компаний

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

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