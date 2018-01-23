Кому нужен утренний бухгалтер

«Утренний бухгалтер» — это первая и самая главная рассылка «Клерка».

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Уже почти 17 лет мы по утрам доставляем бухгалтерам все важное за последние сутки.

«Утренний бухгалтер» для тех, кто привык быстро искать нужное, но не хочет ничего пропустить.

В рассылке:

новости для бухгалтеров, ИП и директоров;

подборка статей за день;

новые темы на форуме и в блогах компаний;

полезные вебинары и семинары для бухгалтеров.

Все рассортировано по блокам. Искать нужное просто.

Прошедшие выпуски рассылки мы бережно храним в архиве рассылки.