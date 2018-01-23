Кому нужен утренний бухгалтер

«Утренний бухгалтер» — это первая и самая главная рассылка «Клерка».
Для того, чтобы подписаться, введите свой емайл в это поле:
Уже почти 17 лет мы по утрам доставляем бухгалтерам все важное за последние сутки.
«Утренний бухгалтер» для тех, кто привык быстро искать нужное, но не хочет ничего пропустить.
В рассылке:
- новости для бухгалтеров, ИП и директоров;
- подборка статей за день;
- новые темы на форуме и в блогах компаний;
- полезные вебинары и семинары для бухгалтеров.
Все рассортировано по блокам. Искать нужное просто.
Прошедшие выпуски рассылки мы бережно храним в архиве рассылки.