Зарплату при работе за границей можно будет получать в валюте

1. Высказанное сугубо мое мнение.2. за всю мою жизнь никого из моей семьи не обокрали (я про дома...
Нужно кормить дармоедов "общака" и их семьи.
Если 15,7 млрд разделить на 453 тысяч трудовых патентов, то получаем, что в среднем один патент о...
Я понимаю, если хотя бы пенсионер работающий получал выше средней зарплаты по РФ. А то ведь...
Меня всё время
удивляют цифры, которые приводят наши министры, чиновники по поводу средней
пенсии...
Какая-то ошибочка у вас , клеркушкиЕсли 15,7 млрд разделить на 453 тысяч трудовых патентов, ...
А сколько получают сами пенсионники(ПФР) выйдя на пенсию? Не больше вашего, не переживайте....
А сколько получают сами пенсионники(ПФР) выйдя на пенсию?
После того, что творят банки, кто будет переводить зарубежные счета в Россию? Сами рубят су...
подскажите как быть. Жена подала на развод. у нас один совместный ребенок ему 2,3 . хочу ребенка ...
4890 4945 1633 7011 Помогите пожалуйста! Денег перевёл не много, но сам факт того сколько человек...
Топилина с путиным и медведевым и всеми министрами и олигархами на КОЛ. АРТУР - 1.
По версии нашего правительства, мы преодолели и кризисы и стагнацию, - непонятно только почему дл...
один хрен- нае....т ., концов не найдёшь .
Над.К, Вы писали: Хорошая ссылка о банкротстве банка и ничего о заявленной теме! Лжецы! Неп...
Vitaliy_Viktorovich, Вы писали:Непонятно, можно ли как то увеличить получаемые баллы не имея дохо...
Аноним, Вы писали:Самое интересное, что при назначении пенсии ИЛС обнуляют и если на руках не ост...
Аноним, Вы писали:Грустно .... очень грустно . Супруга успела в 2014 проскочить по старой схеме ....
После таких дел можно ожидать либо массовый расстрел вкладчикам своих судей и банкиров. либо масс...
Всё так и должно согласно логике и морали "Государства ссученных воров" / "Чёрная свеча" В. Высоц...
Грустно .... очень грустно . Супруга успела в 2014 проскочить по старой схеме ..... мне выходить ...
Нам второй год подряд прислали. Это всего лишь означает, что вы опять попали в выборку :)
Вранье! У нас чем больше стыбзишь тем выше должность получишь! Ну это если у тебя должность...
Бедные бедные бухгалтеры. Без очереди никуда. Очередь за цифровой подписью - &nbs...
Аноним, Вы писали:Т.е. если я - малое предприятие и у меня нет сотрудников (делаю все сам), нет о...
как драли с нас с пенсионеров так и будут а если платить не будеш всяко с пенсии приставы в...
Не хочу в Tеlegram, о нём плохо пишут, также как и о Тwitter, я в Фейсбук лучше останусь и на сам...
Я правильно поняла, что АСВ судятся только с юрлицами и ИП, а просто физиков не трогают? Н...
Я правильно поняла, что АСВ судятся только с юрлицами и ИП, а просто физиков не трогают?
Проверяльщиков стало больше проверяемых,скоро некого проверять будет!Не стой стороны берутся дыры...
Даже все банкиры говорят;" Не клади деньги в одну корзину". Банк гарантирует только 1.4 мил. ИП с...
Смотрю на сайте. Никогда ничего не приходит по почте. Новое постановление правительства по...
Хорошая ссылка о банкротстве банка и ничего о заявленной теме! Лжецы! Неправда. Вы просто ...
sv777, Вы писали:Уважаемый Клерк, такой вопрос, ждать уведомление от Росстата о формах отчетности...
Над.К, Вы писали:что форму МП (микро) - натура сдают все микропредприятия, в т.ч. с нулевыми пока...
что форму МП (микро) - натура сдают все микропредприятия, в т.ч. с нулевыми показателями. Э...