Зарплату при работе за границей можно будет получать в валюте

Граждане России, которые работают в российских организациях за рубежом, смогут получать зарплату в валюте. Такие поправки в Трудовой кодекс приняты сегодня Госдумой в окончательном, третьем чтении.

Изменения внесены в статью 131 ТК. Согласно этой статье выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации. Теперь же туда будет внесено еще одно предложение: «В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте.».

Законопроект был внесен Правительством РФ в октябре прошлого года.