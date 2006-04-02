В некоторых российских городах у юрлиц и ИП нет возможности открыть расчетный счет

Казалось бы, в России огромное количество банков (даже несмотря на то, что периодически они «лопаются»). Но, оказывается, далеко не в каждом городе юрлица и ИП могут открыть расчетный счет.

Так, например, в городе Данилове Ярославской области закрылось последнее отделение банка, работавшее с юрлицами. Данное обстоятельство серьезно осложнило работу местных предпринимателей.

Об этой проблеме представители бизнеса рассказали региональному бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову на прошедшем заседании Координационного совета по предпринимательству.

О том, что в районе с юридическими лицами работает единственный филиал банка «ВВБ», предприниматели жаловались Уполномоченному еще в апреле 2017 года. Накануне Нового 2018 года закрылся и он.

Существующее в Данилове отделение Сбербанка с юрлицами не работает, а коммерческие банки, закрывая свои филиалы, объясняют такой шаг оптимизацией и требованием головных офисов.

По словам самих даниловцев, представителям торгового бизнеса чуть ли не каждый день приходится возить выручку в Ярославль, да и многие операции от открытия расчетного счета до взятия кредита требуют личного визита в финансовую организацию.

Муниципальные власти проблему решить пытаются, однако заставить коммерческие банки открыть в городе отделения не в силах.

«Этот вопрос остро стоит и перед другими муниципальными образованиями Ярославской области, что позволяет нам считать данную проблему системной. Будем выносить ее на уровень федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, а также искать решение совместно с Правительством региона», –прокомментировал Альфир Бакиров.