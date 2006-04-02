В некоторых российских городах у юрлиц и ИП нет возможности открыть расчетный счет

Казалось бы, в России огромное количество банков (даже несмотря на то, что периодически они «лопаются»). Но, оказывается, далеко не в каждом городе юрлица и ИП могут открыть расчетный счет.
Так, например, в городе Данилове Ярославской области закрылось последнее отделение банка, работавшее с юрлицами. Данное обстоятельство серьезно осложнило работу местных предпринимателей.
Об этой проблеме представители бизнеса рассказали региональному бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову на прошедшем заседании Координационного совета по предпринимательству.
О том, что в районе с юридическими лицами работает единственный филиал банка «ВВБ», предприниматели жаловались Уполномоченному еще в апреле 2017 года. Накануне Нового 2018 года закрылся и он.
Существующее в Данилове отделение Сбербанка с юрлицами не работает, а коммерческие банки, закрывая свои филиалы, объясняют такой шаг оптимизацией и требованием головных офисов.
По словам самих даниловцев, представителям торгового бизнеса чуть ли не каждый день приходится возить выручку в Ярославль, да и многие операции от открытия расчетного счета до взятия кредита требуют личного визита в финансовую организацию.
Муниципальные власти проблему решить пытаются, однако заставить коммерческие банки открыть в городе отделения не в силах.
«Этот вопрос остро стоит и перед другими муниципальными образованиями Ярославской области, что позволяет нам считать данную проблему системной. Будем выносить ее на уровень федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, а также искать решение совместно с Правительством региона», –прокомментировал Альфир Бакиров.
Мокрова Ольга, начальник отдела маркетинга и коммуникаций Ярославского отделения ПАО Сбербанк:
Сбербанк активно развивает для
юридических лиц современные дистанционные каналы обслуживания, которые
позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме
без посещения офисов банка. Переход на безналичный формат обслуживания
позволяет сократить время на проведение операций, свести к минимуму бумажную
работу, снизить издержки на содержание офиса и сократить риски, которые
возможны при работе с наличностью.
В настоящее время специализированные офисы по обслуживанию юридических
лиц представлены в наиболее крупных городах Ярославской области.
Отдельный офис по обслуживанию юридических лиц в г. Данилове был
реорганизован в 2015 году в рамках оптимизации и укрупнения филиальной сети.
При этом доля операций, осуществляемых юридическими лицами-клиентами Сбербанка
в режиме онлайн без посещения офиса банка, в указанный период времени
составляла 98%. В настоящее время объем онлайн-операций составляет 99,6%.
Обслуживание клиентов осуществляется следующим образом:
Приходные операции осуществляются с помощью услуги
Самоинкассация (услуга подключается бесплатно к расчетному счету. Средства
вносятся через любое устройство самообслуживания с функцией приема наличных.
Денежные средства зачисляются на расчетный счет в режиме онлайн).
Выдача наличных денежных средств производится через бизнес-карту, также
открытую к счёту - через банкомат или через операционно-кассового сотрудника в
филиале банка.
В случае необходимости клиенты-юридические лица для
получения услуги могут обратиться в два офиса в Ярославле.
Аноним, где источник информации?