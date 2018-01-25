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В магазине отказались принимать 2000 рублей. Видео

Новые банкноты вызывают страх. Продавец отказалась принимать банкноту в 2000 рублей в оплату за товар. Видео опубликовано на канале Mash.

Новые банкноты представлены главой ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2017 года.

В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна, говорится в официальном пресс-релизе Банка России.

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